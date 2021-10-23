مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالحامول

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة «توكتوك» ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «أبو سكين 7 - العنابر»، بدائرة مركز الحامول، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بالحامول

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة «توكتوك» ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق بين «أبو سكين 7» و«العنابر»، بدائرة مركز الحامول، وسقوط ضحايا، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي والمعاينة مصرع «مديحة محمد حسن»، 55 سنه، من «أبو سكين»، تم التحفظ على جثتها بمشرحه مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة، وأصيب كل من «خالد محمد خليل»، 42 سنه، من الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مجاهد محمد رجب»، 80 سنه، من أبو سكين، بكسر بالقدمين وفقدان للوعي، و«غريب سلامة غريب»، 30 سنه، من أبوسكين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«زهرة صقر السيد»، 30 سنه، من أبو سكين، بتوقف بعضله القلب ويتم عمل إنعاش قلب رئوي للحالة.

إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة

وشهدت محافظة كفر الشيخ عدة حوادث اليوم السبت، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، حيث أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «بسيون - دسوق»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، كما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في حادث انقلاب «تروسيكل»، على طريق قلين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.