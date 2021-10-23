«المصرية للتنشيط السياحي» تبحث الاستعداد للموسم الشتوي في الأقصر

تفقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر، للوقوف على سير العمل بها، ثم عقد اجتماعا موسعا مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات، التي من شأنها أن تعمل على تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، للترويج السياحي لمحافظة الاقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالسادة الضيوف.

استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة لتنشيط السياحة الداخلية

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لـ عمرو القاضي، مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.