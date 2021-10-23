غلق 41 منشأة طبية غير مرخصة لمخالفات جسيمة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، عن غلق 41 منشأة طبية غير مرخصة ما بين عيادات ومعامل ومراكز طبية، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر على مدن المحافظة، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية وردع المخالفين.

التفتيش على المنشآت الطبية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتشكلت لجنة من العلاج الحر، وتم المرور على عدد كبير من المنشآت الطبية الخاصة، وتم رصد حوالي 32 عيادة خاصة ومركز طبي غير مرخص، و8 معامل مخالفة، وتم التوصية بالغلق لهم نظراً لوجود مخالفات جسيمة بهم، كما تم عمل انذارات للمنشآت الطبية المخالفة.

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

خطة وقائية شاملة لرفع الوعي الصحي بالمدارس

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الإدارة العامة للطب الوقائي، بالتعاون مع الإدارات المختلفة، قامت بوضع خطة وقائية شاملة لرفع الوعي الصحي، والحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا، التي قد تحدث بالمنشآت التعليمية.

وأوضح «مكي» أن الخطة تتضمن المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة، وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير، كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.