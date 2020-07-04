شفاء مدير العلاج الحر بالمنوفية من كورونا وعودتها للعمل غدا

أكدت الدكتور شيرين مسعد، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"الوطن"، شفاؤها من فيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للعزل المنزلي وبروتوكول وزارة الصحة لعلاج المصابين، مؤكدة أنها ستعود للعمل مرة أخرى بدء من الغد.

وأضافت مدير العلاج الحر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابة ظهرت معها إصابات طفيفة بآلام في الحلق والأذن وفقدان حاستي الشم والتذوق، ثم ظهرت بعض الأعراض الأخرى مثل الكحة، وبعد اتخاذ الإجراءات والعلاج في المنزل تبين شفائي من الفيروس بشكل كامل.

علي صعيد متصل، أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء جميع المصابين من القيادات بمديرية الصحة بالمنوفية من فيروس كورونا وعودتهم للعمل مرة أخرى باستثناء الدكتور أمجد عبدالحميد رئيس هيئة الإسعاف بالمنوفية والذي يعالج في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.