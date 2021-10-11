وزير الري: مصر لن تنتظر الإضرار بمواردها المائية.. ومن يفعل يتحمل المسؤولية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تنتظر حدوث ضرر بالغ لمواردها المائية، ومن يُحدث هذا الضرر يتحمل مسؤوليته، في إشارة إلى ما تقوم به أديس أبابا من أعمال أحادية في السد الإثيوبي.

وزير الري: مصر تتعاون مع دول حوض النيل في مشروعات المياه

وأشار وزير الري، خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين، إلى أن مصر تعمل على التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية في مشروعات مياه تستهدف التنمية، لافتا إلى أن حساسية مصر ليست من التنمية ولكن من الفعل الأحادي الذي لا يُراعي الآخرين.

«عبدالعاطي»: من حق المصريين القلق بشأن أزمة سد النهضة

وتابع وزير الري، أن من حق المصريين القلق بشأن أزمة سد النهضة، واصفا الوضع الحالي الخاص باستئناف المفاوضات بأنه في «شبه حالة تجمد».

وأكد «عبد العاطي»، أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة، ومن دول عدة، لكنها لا ترق لمستوى طموحات مصر، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة، مع وجود مراقبين دوليين لهم دور، للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل السد.

الوزير: من يحدث الضرر يتحمل مسؤوليته

ولفت وزير الري إلى ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف السد الإثيوبي جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يُحدث ذلك يتحمل مسؤوليته، لافتا إلى أن السد الإثيوبي هو ملف الدولة المصرية وكل أجهزتها تعمل عليه.