خطاب: نرصد إصابات عائلية بكورونا آخر أسبوعين.. «ممكن ندخل مرحلة الخطر»

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة لاحظت زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال آخر أسبوعين: «الحالات بتبقى عائلات، ومش فرد واحد».

بداية العام الدراسي

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يُعرض عبر شاشة «DMC»، أن زيادة عدد الإصابات ترجع أيضا إلى بداية العام الدراسي واختلاط الطلاب، كما أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قل عن ذي قبل: «قصرنا في الإجراءات شويتين، كما أن الأعراض في هذه الموجة تتشابه كثيرًا مع أعراض الإنفلونزا، كما أننا نهون من الوضع، فأنا أبذل مجهودا أكبر في التشخيص من أجل إقناع المريض بضرورة التوجه إلى المسشتفى».

رفض ذهاب بعض المرضى للمستشفى خطأ

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن الكثير من المرضى يرفضون الذهاب إلى المستشفيات ويفضلون استخدام الأكسجين في المنزل: «مفيش حاجة اسمها أكسجين في البيت، وعندنا مؤشرات إننا لسه مش في مرحلة الخطورة، لكن ممكن ندخل في هذه المرحلة في أي لحظة».

نسبة الخطأ في فحوص PCR

وأكد، على ضرورة اتباع تعليمات الأطباء والتوجه إلى المسشتفيات، إذا كان هذا الأمر بناء على توصياتهم، مشيرًا إلى أنه ليس من وظيفة المريض أن يميز بين كورونا والإنفلونزا، لكن هذا الأمر يرجع إلى الأطباء المدربين على التعامل مع الإصابات.

وأوضح، أن نسبة الخطأ في فحوص الـPCR، قدرت بنحو 37% بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية: «ممكن العينة تبقى سلبية والمريض يبقى مصاب بكورونا».