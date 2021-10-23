ياسمين الحصري: كورونا وضحتلنا أهمية نعمة التنفس.. لازم نشكر ربنا عليها

قال ياسمين الخيام، إنه يجب علينا شكر الله عز وجل في كل نفس وفي كل الأحوال والأوقات، لأنه صاحب النعم والشكور، وخلق الكون وسخره لخلقه من البشر، كما يجب علينا شكر الله على نعمة الإيمان والإسلام، وأرسل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نشكر الله على إنزاله القرآن الكريم كدستور في حياتنا نقتضي به ونقرأه ونعلمه، «ربنا عملنا منهج وحياة عشان منتوهش ونعرف إن كل شيء مرجعه إلى الله».

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، اليوم السبت، أن علينا شكر الله عز وجل على نعمة التنفس، وهذه النعمة التفتنا إليها خلال فيروس كورونا حيث يحتاج المريض إلى الأكسجين.

الله شكور لأنه يزيد من عطائه عندما نشكره

وتابعت: «الله شكور لأنه يزيد من عطاءه عندما نشكره، وعندما نرى السيرة أو في القصص القديم نجد أن الله شكر الرجل الذي سقى كلب، والله تقبل منه لأنه كان عطشان ويشعر بالعطش وعندما رأي الكلب يلهث وملأ الخُف شكره الله، تخيلي لما يشكر واحد ماشي في الطريق ووجد أذى وشوك وجنبه من الطريق فشكر الله له».

وواصلت: «الحاجات الصغيرة لما يحس بيها لو عمل أي خير وفضل وجهد أن ربنا هيشكره ويجزيه الخير، وربنا خلق لنا الكون عشان نعمر الأرض بالطاعة، وقال لنا مفاتيح الخير والشكر والعطاء والإنعام والنفع للناس والإعمار في الأرض، جعل لنا كل هذه المفاتيح لكي لا نتوه».

هناك فرق بين غض البصر والنظر

واستكملت: «هناك فرق بين غض البصر والنظر، فالأخيرة تعني الرؤية بشكل طبيعي، بينما الأولى تعني البصر مصحوب بفكر، تلاقي الست بصة للراجل من أول الجرافتة للشراب وفحصت وشافت وتأملت ويمكن بعدها يبقى فيها شهوة، وكذلك للرجل».