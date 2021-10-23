الحداد: عدد المترددين للكشف عن متلازمة ما بعد كورونا أكثر من المصابين

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن خطورة العاصفة المناعية بعد التعافي من كورونا، قائلا إن عدد المترددين للكشف عن متلازمة ما بعد كورونا أكثر فعليا من المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا أكثر من المصابين.

أعراض غريبة تحدث بعد التعافي منها الارتكالية

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أن هناك أعراض غريبة تحدث بعد التعافي بما في ذلك الأشخاص الذين كانت إصابتهم بسيطة، فهناك أشخاص يعانون بآلام في الصدر أو مشكلات تنفسية مثل التليف الرئوي، وهذه إصابة ممتدة من الموجات الأولى، أو آلام روماتيزمية أو حساسية صدر أو ارتكالية جلدية كبيرة، ورد فعل كل شخص يختلف عن الآخر.

مناعة الشخص القوية قد تكون سببا في وفاته

ولفت الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسة والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن مناعة الشخص الضعيفة قد تكون سببا في وفاته، ومناعة الشخص القوية للأسف قد تكون سببا في وفاته أيضا، بمعنى أن العاصفة المناعية التي قد تحدث في الإصابة عند بعض الأشخاص قد تكون هي القاتلة للشخص أكثر من الفيروس نفسه، وهذا ما نراه من تدهور للحالات بشكل سريع.

اللقاحات قللت المضاعفات الخطيرة بعد الإصابة

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن منظومة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قللت بنسبة كبيرة من المضاعفات الخطيرة التي تحدث بعد الإصابة، التي تؤدي للوفاة.

نسب الوفيات الحالية بسبب كورونا هي الأقل

وأشار الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن نسب الوفيات في الموجة الحالية للفيروس هي الأقل، مقارنة بالموجات السابقة، وهذا مؤشر جيد جدا، وإذا جرى الاستمرار بوتيرة اللقاحات التي تحدث حاليا، ستكون نسبة الوفيات هي الأقل في ذروة الموجة مقارنة بالموجات الأخرى السابقة.