وزير الري: زيادة السكان والتغيرات المناخية أبرز تحديات الملف المائي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات كثيرة تؤثر على ملف المياه في العالم أجمع من أبرزها الزيادة السكانية، إذ تُعد زيادة السكان أكبر تحدٍ للملف خاصةً في الدول النامية، موضحًا أن معدل الزيادة السكانية في دول إفريقيا 4%، وهو معُدل مرتفع للغاية، بينما الزيادة السكانية في مصر 1.8% وهو أيضا مرتفع.

الزيادة السكانية تزيد من الطلب على المياه

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «TeN»، أن الزيادة السكانية تزيد من الطلب على المياه، ويُصبح هناك تنافسًا بين الدول على الموارد المائية، ويوجد تحدٍ آخر يكمن في أنماط ومعدلات الاستهلاك، إذ يتغير كل فترة، ما يؤثر على الطلب على المياه.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تؤثر على ملف المياه، وخطورتها تتلخص في أننا نشاهد أحداث مفاجئة، «يعني ممكن الأمطار اللي بتيجي في شهر ممكن تيجي في ساعتين بسبب التغيرات المناخية، الساعتين دول ممكن يسببوا في عمل فيضانات جامدة، وشوفنا الكلام ده في ألمانيا والهند وعمان وغيرها».

الفيضانات سببت مشاكل كبيرة في المياه

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أن الفيضانات سببت مشكلات كبيرة في المياه، «كمية مياه كانت بتيجي على فترة طويلة كانت بتبقى متوزعة بانتظام بقت تيجي في فترة صغيرة جدًا، بالتالي قد تُسبب أزمات وفيضانات، وممكن أيضًا تعمل انهيار للمنشآت، ده جزء مهم جدًا إننا نتكلم عنه، فالملف المائي يواجه تحديات ضخمة».