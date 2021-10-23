الجامعات: منع الطلاب غير المطعمين من دخول امتحانات الـ«ميد تيرم»

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة، في اليوم الأول من الأسبوع الثالث على التوالي، منذ انطلاق الدراسة، الأسبوع الماضي، الموافق 9 أكتوبر الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على منع دخول الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا، الحرم الجامعي، واحتساب هذه الأيام غياب، ويتم خصمها من رصيد عدد أيام الحضور بالكلية، بجانب منعهم من حضور امتحانات «ميد تيرم»، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 ديسمبر، وفقا للجداول المعلنة في كل كلية.

جامعة طنطا: تحقيق نسب متميزة من التطعيمات ضد المرض

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على التزام الجامعة بجميع القرارت الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن تطعيم جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، موضحا أنه تم تحقيق نسب متميزة من التطعيمات ضد المرض، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة منع دخول الطلاب بدءا من أول نوفمبر المقبل أو أي شخص غير حاصل علي تطعيم لقاح كورونا إلي الحرم الجامعي، بجانب التشديد على ضرورة التزام جميع الكليات بإجراء امتحانات «ميد تيرم» في موعدها، وفقا للجدول المحددة، مؤكدا أن أي طالب غير حاصل على التطعيم لن يحضر امتحانات «ميد تيرم» نظرا لتجاوزه مدة الغياب المقررة، التي نتجت عن عدم حصوله على لقاح كورونا.

وأكد رئيس جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة انتظمت بالكليات في أسبوعها الثالث على التوالي منذ انطلاقها، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري كما هي في موعدها تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

«دمنهور»: نسب التطعيمات في بعض الكليات وصلت 100%

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الدراسة انتظمت بالكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن منذ انطلاقها 9 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الجامعة حققت نسب تطعيمات ضد فيروس كورونا في بعض الكليات لمنتسبيها وصلت لـ100%، منوها إلى أن الجامعة ستبدأ في تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم، بشأن منع غير المطعمين في الدخول إلى الحرم الجامعي بدءا من نوفمبر المقبل، مؤكدا أن امتحانات الميد تيرم في موعدها المحدد، وفقا للقواعد والجداول المعلنة، موضحا أنه سيتم تطبيق قرار عدم حضور امتحانات الميدتيرم للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.