أخبار البحيرة اليوم.. مصرع وإصابة 5 أشخاص وإزالة مساكن عشوائية

شهدت محافظة البحيرة عدداً من الأحداث الهامة على مدار اليوم السبت، حيث أعلن المحافظ، اللواء هشام آمنة، عن إزالة المباني الموجودة بمنطقة «الكسارة» في مدينة رشيد، باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة، التي كانت تمثل خطورة على أرواح المواطنين، والذي بلغ عددها 43 منزلاً وإعادة بنائها مرة أخرى، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، مع مراعاة وجود مساحات خضراء.

تسليم عقود وحدات سكنية

وتابع المحافظ أنه تم تسليم عقود الوحدات السكنية الخاصة لمستحقيها من المواطنين، وعددها 117 وحدة سكنية، و9 محلات تجارية، تم تشطيبها بالكامل، بتكلفة بلغت 21 مليون و300 ألف جنيه.

تكثيف المرور على المقاهي

وشنت الوحدات المحلية حملات لتكثيف المرور اليومي على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المرورية.

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 237 حالة إشغال طريق مخالفة من كراسي وشمسيات وفروشات بمركز ومدينة دمنهور، وبمركز ومدينة ادكو تم مصادرة 145 شيشة.

إصابة 4 أشخاص

وأصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «مرفت مصطفي إبراهيم»، 63 سنة، مقيم مدينة نصر، و«كريم محمد السيد»، 32 سنة، و«عمر محمد السيد»، 24 سنة، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة والاشعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل غرقاً

كما لقي عامل مصرعه غرقاً بمشروع ناصر بمركز بالنوبارية مساء اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة .

بالانتقال والفحص تبين وفاة «هاني إبراهيم سليمان»، 46 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

مهرجان الموسيقى العربية

وصرحت إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور، بأن الأوبرا تشارك في فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، المقام من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وتبدأ حفلات المهرجان بأوبرا دمنهور يوم الخميس 4 نوفمبر، بمشاركة الفنان أحمد سعد، تصاحبه فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، كما يشارك في ذلك الحفل مجموعة من نجوم الطرب العربي، منهم الفنان تامر نجاح، والفنان حاتم زايد، والفنانة سماح عباس.

خفض أسعار التذاكر

وقررت إدارة المهرجان دعم التذاكر المقدمة في مدينة دمنهور، وتقديمها بأسعار مخفضة؛ من أجل إتاحة الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيرة لحضور هذه الفعاليات الفنية التي تُعد من أهم المحافل في مصر والعالم العربي،

كما تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.