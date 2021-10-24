التعليم تبث شرح مناهج الابتدائية والإعدادية على «مدرستنا» اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بث شرح المناهج الدراسية للصفوف من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي الجديد 2021-2022، على «قناة مدرستنا التعليمية»، على يد مجموعة من المعلمين في جميع المواد الدراسية.

القنوات التعليمية مكمّلة لحضور في المدارس وليست بديلة

وحثّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمورعلى متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا أنّ القنوات التعليمية مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس وليست بديلة.

شوقي: القنوات التعليمية تتضمن شرح المقررات الدراسية بالفيديو والصور

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ القنوات التعليمية تتضمن شرح المقررات الدراسية بالفيديو والصور والإجابة على الأسئلة التي يطرحها الطلاب، موضحا أنّ تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 والاستقطاب أفقي، وذلك على القمر الصناعي النايل سات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، كما يلي:

محتوى نجوى ليمتد

ووفرت وزارة التربية والتعليم، محتوى نجوى ليمتد، لشرح المقررات الدراسية من خلال مجموعة من الفيديوهات التعليمية في المقررات الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

منصة البث المباشر

تتيح منصة البث المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، وتوفر تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية.

منصة ذاكر

تساعد منصة ذاكر الطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، على تحصيل المناهج إلكترونيا.

منصة إدمودو

وتسهل منصة إدمودو للطلاب، التواصل بين المعلمين والطلاب، وتتيح لهم إرسال الرسائل فيما بينهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت على جميع المديريات والإدارات التعليمية بتحميل النسخ الإلكترونية من الكتب للطلاب، وحثّهم على متابعة المنصات التعليمية والتدريب الجديد على الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وقياس مخرجات التعلم.