«التعليم»: تدريب المعلمين مساءً لا يغني عن حضورهم للمدارس صباحا

كثّفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال تدريب المعلمين في مختلف التخصصات بالتنسيق الكامل مع المديريات، على استراتيجات التعلم الحديثة وطرق التدريس من خلال الوسائط الرقمية الجديدة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

غياب المعلمين الغياب عن المدرسة أو التدريب ممنوع

وأكدت مصادر في مديريات التعليم لـ«الوطن»، أنّ تدريب المعلمين في فترة مسائية لا يعفيهم من الحضور صباحا في المدارس، كي لا تتأثر العملية التعليمية بالسلب، مشددة على المعلمين بالالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب والاستفادة منه.

وأضافت المصادر، أنّ المديريات شددت على جميع الإدارات التعليمية بالتنبيه على المعلمين بعدم الغياب من المدراس في الفترة الصباحية، منعا لحدوث عجز في المعلمين، والتأثير على شرح المقررات الدراسية.

وتابعت المصادر، أنّه لن يسمح للمعلمين بالغياب عن المدرسة أو التدريب، مؤكدة أنّ التدريب يتم على يد مجموعة من المتخصصين، كي يحقق المعلم الاستفادة المثلى منه، مشيرة إلى أنّ الدراسة تسير بصورة منتظمة في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

«شوقي» يوجّه المعلمين والطلاب بالاستفادة من المصادر الرقمية

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المدارس، بتحميل النسخ الإلكترونية من الكتب وتوجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من المصادر الرقمية التي تم توفيرها مؤخرا، موضحا أنّ الدراسة الـ«أون لاين» مكملة لحضور الطلاب في المدارس.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بتقليل مدة الغلق حال ظهور أي إصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 14 يوما، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في المحافظة ومديرية التربية والتعليم.