«المديريات التعليمية» تصدر 10 قرارات هامة لسد عجز المعلمين

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة، تخص سد عجز المعلمين في المدارس لاستقرار العملية التعليمية، منها إيقاف الندب والنقل وإجازات النصف أجر لمعلمي جميع المواد التي بها عجز، وحصر أعداد العجز والزيادة بين المعلمين في جميع الإدارات التعليمية.

تحديث قاعدة بيانات العجز والزيادة للمعلمين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تعليمات المديريات التعليمية لسد العجز بالمدارس وهي كالتالي:-

- تحديث قاعدة بيانات العجز والزيادة للمعلمين بجميع الإدارات التعليمية وموافاتنا بآخر وضع حتى تاريخه.

- منع الندب الجزئي وفي الحالات القصوى التي يقبل فيها لابد من توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني (الجدول كاملاً) بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان

- يكون تقديم طلبات النقل والندب للعامل بدءا من شهر أبريل من كل عام على أن يتم بحث حالتها والتنفيذ بعد إنتهاء العام الدراسي.

إيقاف النقل والندب نهائيا بين المعلمين

- إيقاف النقل والندب نهائيا وتحت أي ظروف بدءاً من أول نوفمبر المقبل، ولا يتم النظر في الطلبات التي ترد من كل الجهات بعد هذا التاريخ، ولكن يتم بحث الحالة بدءا من العام الذي يليه.

- التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازات سواء كانت بالداخل أو الخارج وعدم الإقامه بالعمل إلا بعد موافقة التوجيه العام المختص بالمديرية.

- كما ينبه على جميع الإدارات التعليمية ومدارسها بإخطار التوجيه العام بأسماء الدراسية التابعة له.

- إيقاف إجازات النصف أجر لمعلمي جميع المواد الدراسية التي بها عجز كما يتم التنبيه على مسئول الإجازات بعدم قبول الإجازة التي يكتب عليها من قبل التوجيه يوجد عجز شديد بالمادة.

الاستعانة بطلاب كليات التربية ممن يؤدون الخدمة العامة

- حصر جميع معلمي المواد الدراسية والمنتدبين بدواوين الإدارات والمديرية مع إرفاق صحيفة الأحوال لكل منهما وذلك لسد العجز مع إلغاء جميع المأموريات داخل دواوين الإدارات ورجوعهم إلى مدارسهم وفق صالح العمل.

- تكليف الموجهين العموم بعمل قوافل متابعة لتقييم الموجهين والموجهين الأوائل وعرض نتيجة التقييم لاستبعاد الذي لايصلح وإعادته إلى عمله الأصلى لتدريس المادة.

- الاستعانة بطلاب كليات التربية ممن يأدون الخدمة العامة لسد العجز بجميع الإدارات التعليمية.