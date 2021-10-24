إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على كوبري بالإسماعيلية

أُصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة، إثر تصادم سيارتين ملاكي على بعد 12 كيلو مترا من مدخل مدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة في تصادم سيارتي ملاكي على كوبري المستقبل بالإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف، والتي نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تصادم سيارتي ملاكي على كوبري «المستقبل» بالإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية، إن الأشخاص الثلاثة أصيبوا بكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، مشيرة إلى إجراء الجراحات اللازمة.

وأضافت المصادر، أن أحد المصابين مصاب باشتباه كسر في الحوض، وأنه دخل غرفة العمليات فور وصوله المستشفى.

وانتقل المقدم محمد يونس، رئيس وحدة مباحث مركز أبوصوير، إلى مكان الحادث لفحص الواقعة، فيما قال شهود عيان إن إحدى السيارتين كانت تسير بسرعة عالية على الطريق، ما تسبب في وقوع الحادث.

تصادم آخر قرب وصلة «أبو سلطان»

وشهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، أول أمس، حادثا آخر، إثر تصادم سيارة ملاكي مع عامود إنارة في الطريق قرب وصلة «أبو سلطان».

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع بسبب عدم إنارة الطريق في «ليبلا»، ما يتسبب في عدد من الحوادث يومياً، لا سيما قرب قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وطالب الأهالي بإنارة الطريق واستكمال أعمال الصيانة اللازمة لمنع تكرار الحوادث.