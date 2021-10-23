تفاصيل افتتاح الدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الأثنين المقبل

يشهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، مساء الأثنين المقبل، انطلاق فاعليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد.

وزيرة الثقافة: المهرجان تظاهرة عالمية

وزيرة الثقافة قالت إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد تظاهرة عالمية، تجرى حوارا فنيا بين مختلف الشعوب، ويستند إلى الموروث الإنساني المحلي، مضيفة أن الفعاليات تجمع نماذج من الثقافات التى تعكس قيم العديد من المجتمعات، مشيرة إلى أن الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسرا للتقارب بين الدول.

افتتاح وختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

المخرج هشام عطوة قال إن الفعاليات هذا العام يشارك بها 8 فرق دولية عربية وأجنبية، من الأردن والكونغو وأذربيجان وفلسطين والسودان والمكسيك وإندونيسيا ونيبال، بالإضافة إلى 9 فرق محلية تمثل أكثر من 8 محافظات مصرية، هي الإسماعيلية والأقصر، والشرقية، والعريش، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، ومطروح، مضيفا أن العروض تقام على7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها.. في عدة أماكن منها التل الكبير، والدنفاه، والشيخ زايد، والفيروز، والقنطرة، وفايد، منبها إلى أن حفل الافتتاح يشهد إقامة معرضين أحدهما للكتاب وآخر للفنون التشكيلية، مشددا على أن الفعاليات تستمر حتى السبت 30 أكتوبر، ويتضمن حفل الختام تكريم الفرق الدولية المشاركة، وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

استعدادات اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة شهد أمس استعدادات إطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية فى دورته الـ 21، حيث أقيم عدد من البروفات لحفل الافتتاح الذى يشرف عليه المخرج هشام عطوة، وتشارك فيه فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالإضافة للفرق الأجنبية.