حاتم: فقدان حاسة الشم ورشح الأنف أبرز أعراض الموجة الرابعة لـ كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا الفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح حاتم أن التوقعات أشارت إلى أن ذروة الموجة الرابعة ستكون خلال الفترة ما بين أول نوفمبر وحتى 15 نوفمبر، وذلك بعد أن تزايدت إعداد الإصابات من المواطنين بالفيروس خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه بعد 15 نوفمبر ستبدأ الأعداد في الانخفاض، مشيرا إلى أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ليست بنفس شراسة الموجة الثالثة، وأنها ما زالت بسيطة وفي العزل المنزلي، والحالات المحجوزة في المستشفيات ليست بدرجة خطورة حالات الموجة الثالثة.

«العليا للفيروسات»: شدة أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل من الثالثة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد حالات شديدة وموضوعة على أجهزة التنفس الاصطناعي كالحالات بمرحلة الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن غالبية الحالات متوسطة، وبسيطة من المطعمين بلقاح ضد فيروس كورونا وهي في العزل المنزلي، موضحا أن غالبية أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي أعراض جهاز تنفسي، مع فقدان حاستي الشم والتذوق ووجود رشح كثير من الأنف.

«العليا للفيروسات»: يجب الإسراع في الحصول على لقاح كورونا

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، مؤكدا أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر للمرض آمنة ولا توجد أي عوامل خطورة منها أو أعراض جانبية خطيرة، بجانب ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع تطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.