«الخشت»: افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى ثابت ثابت نوفمبر المقبل بسعة 192 سريرًا

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، بمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض المتوطنة، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه.

رافق رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة خلال الجولة، عميدة كلية طب قصر العيني ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى ثابت ثابت، ومسؤولو الشركة المنفذة.

افتتاح المرحلة الأولى في نوفمبر بسعة 192 سريرًا

وقال «الخشت»، في بيان، اليوم الأحد، إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تضم 48 غرفة مزدوجة بطاقة استيعابية 96 سريرًا، و96 غرفة فردية بطاقة استيعابية 96 سريرًا، و34 غرفة عزل، وغرفتي عمليات رئيسية، وغرفة عمليات طوارئ، وغرفتي مناظير طوارئ، و4 غرف مناظير عادية، و10 حمامات، و8 غرف ممرضات، و8 صيدليات، و8 غرف مخازن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد استكمال الأعمال بمستشفى ثابث ثابت ستصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية، مشيرًا إلى دعم واهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الأعمال المتبقية بالمستشفى حيث وجه السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق بتمويل مالي للمستشفى يُقدر بنحو 400 مليون جنيه من لاستكمال 90% من المستشفى.

3 صروح طبية في الجيزة

وأشار إلى أن العمل بالمستشفى يسير وفق الجدول الزمني المحدد؛ لينضم هذا الصرح إلى 3 صروح طبية تقام في نطاق محافظة الجيزة وهي مستشفى ثابث ثابت بالهرم، ومستشفى الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، والمجمع الطبي للأطفال (أبو الريش الجديد) بمدينة 6 أكتوبر.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية تحقيق أقصى استفادة من مستشفى ثابث ثابت في أقرب وقت والانتهاء من المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه جامعة القاهرة والدور المهم في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مستشفى ثابت ثابت يعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما يتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة، تجعله يقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنو محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة يلقي دعما كبيرا من قبل أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطي التعداد السكاني للمحافظة 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى الأمر الذي يستدعي توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان

جدير بالذكر أن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية، ويجرى حاليًا استكمال الخرسانات وجميع أعمال التشطيبات وإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بسعة 10 غرف، وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعناية المركزة، وقسم للأشعة، وقسم للعناية المركزة جراحة، وقسم إقامة مرضى، وقسم للغسيل الكلوي، والمعامل والصيدلية، ومدرسة تمريض، وأقسام إقامة المرضى، ومعمل CDC، ومعامل متخصصة ومدرجات سعة 250 فردا، علاوة على الفرش والتجهيزات الطبية واستكمال المرافق والخدمات الحيوية والفرش الطبي والأجهزة.