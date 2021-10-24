انطلاق أولى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بحضور 32 وزيرا على مستوى العالم

انطلق أسبوع القاهرة للمياه، منذ قليل، بافتتاح المعرض الدولي للمياه المقام على هامش أعمال المنتدى، والذي افتتحه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مسجلة له خلال الجلسة الافتتاحية، كما يحضر المؤتمر ما يقرب من 32 وزيرا للمياه والزراعة والطاقة على مستوى العالم.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المعرض يمثل نقطة معرفية لكبار المشاركين في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه بما يضمه من تقنيات حديثة تتعامل مع مصادر التلوث المختلفة التي تتعرض لها شبكات المياه، وبما يضمه من تجارب متميزة في مجال ترشيد استخدام المياه وتحديث أنظمة الري والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنفيذ منظومة الري وإدارة الموارد المائية.

الاستفادة من برامج تعميم توعية طلاب المدارس

كما استعرض تجارب مدرسة المتفوقين والاستفادة من برامج تعميم توعية طلاب المدارس وآليات توفير الاستخدامات والمنازل والاستخدامات الصناعية والزراعية، بما ينعكس من تحول من مفهوم الوفرة للندرة.

وتابع الوزير في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الملتقى سيشهد مشاركة 1000 مسئول عالمي، ويلقي 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضا 50 منظمة دولية في الجلسات، و800 مشارك افتراضي عن بعد، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة.

مناقشة القضايا المتعلقة بالمياه والأنهار العابرة للحدود

وأضاف «عبد العاطي»، إن المؤتمر يناقش خلال جلساته أهم القضايا التي تتعلق بالمياه والأنهار العابرة للحدود والبيئة والتغيرات المناخية والزراعة والتنمية المستدامة، كما يناقش الزيادة السكانية وتأثيرها على الأنهار المشتركة وزيادة الطلب على المياه، وتأثير السد الإثيوبي على نهر النيل، وكذلك المخاطر الناجمة عنه.

وأوضح الوزير على هامش المؤتمر، أن أسبوع القاهرة للمياه، أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وهذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيها ممثلون من كل الفئات المتعاملة مع المياه.