وزير النقل يتفقد مشروع الكوبري العلوي بقويسنا (صور)

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، مشروع الكوبري العلوي أمام مزلقان قريتي «عرب الرمل وأجهور الرمل»، التابعتين لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لمتابعة نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يخدم طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

كوبري عرب الرمل يخدم طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

رافق وزير النقل خلال الزيارة، وفد كبير من الأجهزة التنفيذية، من بيبنهم المهندس أحمد عابد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، وخالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا.

واستمع وزير النقل، خلال الجولة، إلى شرح مفصل عن المشروع، ومستوى الأداء والتنفيذ، ووجه بحل أي مشاكل قد تواجه تنفيذ المشروع، الذي يخدم الطريق الزراعي، ويجري تنفيذه بمعدلات أداء عالية.

تحويل طريق إسكندرية بالتنسيق مع قيادة الطرق السريعة

وفي وقت سابق اليوم، تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أعمال إنشاءات الكوبري العلوي أمام مزلقان قريتي «عرب الرمل وأجهور الرمل»، مركز قويسنا، بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة للأعمال، بعد تحويل طريق إسكندرية، بالتنسيق مع قيادة الطرق السريعة، إلى طريق مؤقت للخدمة المرورية، بعد استصدار قرار استيلاء مؤقت له من محافظ المنوفية، وتم رصف الوصلة المؤقتة، لتحقيق السيولة المرورية، لحين الانتهاء من تنفيذ الكوبري العلوي بدائرة مركز قويسنا.

حملة نظافة على الطريق الزراعي بقويسنا

على صعيد آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة نظافة مكبرة على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، في نطاق المركز، بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، لرفع تجمعات الأتربة والقمامة، بإشراف خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا.