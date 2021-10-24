استرداد 25 ألف متر من أراضي الدولة ضمن الموجة 18 بالإسكندرية

تمكن حي العجمي في الإسكندرية برئاسة السيد موسي، من استرداد 25 ألف متر مربع من أراضي الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف، وضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى يقوم بها الحى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

استرداد 11 ألف متر في شارع الحديد الإسفنجي

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، إن الحي نفذ 3 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة بمنطقة الذراع البحري، بمساحات وصلت إلى 25 ألف متر.

واضاف «موسى» في بيان اليوم، أن القرار الأول حمل رقم 12 لسنة 2021 بشارع الحديد الإسفنجي بالذراع البحري على مساحة 11 ألف متر مربع تقريبا، حيث تمثلت الأعمال المنفذة عبارة عن مبنى إداري دور أرضي محاط بسور وبوابة حديد.

استرداد 15 ألف متر بمنطقة صفوت معوض

وأوضح أن القرار رقم 13 لسنة 2021 خلف منطقة صفوت معوض أمام أرض المزاد علي مساحة 9400 متر مربع تقريبا، والأعمال المنفذة عبارة عن مبني إداري أرضي، وأول علوي، ومصلى محاطة بسور وبوابة حديد.

وأشار إلى أن القرار رقم 14 لسنة 2021 خلف صفوت معوض امام ارض المزاد علي مساحة 5600 متر مربع تقريبا، والأعمال المنفذة عبارة عن مبني اداري دور ارضي، اول علوي محاط بسور وبوابة حديد.

ونُفذت الحملة بقيادة رئيس حي العجمي، وحضور مهندسي إدارة الأملاك بالحي، ومندوب جهاز حماية أملاك الدولة، ومندوب غرفة العمليات بالمحافظة، ومندوب إدارة المتابعة بالمحافظة، وبمشاركة حملة مكبرة من قسم شرطة العامرية أول.