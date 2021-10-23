روبي حولت اسكوتر لـ«نصبة شاي وقهوة» بالإسكندرية: «أتمنى تبقى كافيه»

سنوات من العمل في المطاعم السياحية قبل أن تتجه إلى إطلاق مشروع خاص بها اكتسب ميزة التميز والاختلاف، حيث حولت رحاب مصطفى، 32 سنة الشهيرة بـ«روبي» الاسكوتر الخاص بها إلى باكية شاي وقهوة في شارع إسكندر إبراهيم شرق محافظة الإسكندرية، لتجذب أنظار المارة خلال الشهرين التي مكثت خلالهما في ذلك الشارع الحيوي.

روبي حبيت أعمل حاجة لنفسي ففكرت في مشروع «باكية اسكوتر»

وتقول «روبي»، إنها أقدمت على تلك الخطوة بعد توقف فرص العمل في المطاعم السياحية في الإسكندرية: «حبيت أعمل حاجة لنفسي وجت لي الفكرة دي ولقيت أنها معمول زيها في القاهرة لكن في إسكندرية لأ.. فقولت أخد الخطوة».

خطوة اخذتها ابنة الإسكندرية لتستكمل بها ما بدأته من ركوب الاسكوتر منذ 4 سنوات وهو أمر غير تقليدي في المجتمع أن تقود فتاة اسكوتر، إلا أنها اتخذت تلك القرارات الجريئة ونفذتها وتؤكد أنها سعيدة بذلك.

الفتاة تأمل في تحويل المشروع إلى كافيه كبير

وأوضحت أن أشقاءها وأصدقاءها هم من شجعوها على اتخاذ تلك الخطوات أبرزها تحويل الاسكوتر إلى باكية لجذب الرزق، والتي أيقنت أنها خطوة جيدة بعد ذلك وبالتحديد في اختيار شارع إسكندر ابراهيم شرق الإسكندرية كونه قريبا من مسكنها فضلا عن كونه شارعا حيويا، مشيرة إلى آمالها في تكبير المشروع وافتتاح كافيه كبير.

وأكدت أنه مع وجودها في الشارع تعرضت لبعض المضايقات إلا أنها كانت تحاربهم بسلاح التجاهل، مشيرة إلى أنها قد وجدت مواقف ايجابية وداعمة لها من المارة خلال فترة عملها التي تبدأ من الخامسة مع غروب الشمس حتى الواحدة فجراً، وهي الفترة التي تكثر فيها حركة الترجل في الإسكندرية.