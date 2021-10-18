«البحث العلمي» وبنك الطعام يتفقان على تصنيع وجبات من الأغذية التراثية

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، بالنيابة عن محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، بروتوكول تعاون مشترك لتوثيق الأغذية المصرية الشعبية في جميع محافظات مصر، بهدف إعادة ترسيخ عادات تناول هذه الأطعمة وتحسين الحالة التغذوية والصحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث وبحضور الدكتور مجدي السيد الباحث الرئيسي لمشروع توثيق الأغذية المصرية (موسوعة الأغذية الشعبية المصرية 2020).

«هاشم»: الموسوعة أظهرت امتلاك مصر لإرث غذائي يجب إحيائه

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حرص الأكاديمية على تفعيل دورها في دعم نتائج البحوث وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع، وأضاف أن البحث العلمي يمثل المدخل الرئيسي لفهم مختلف جوانب الحياة علي كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وذكر أن هذا التعاون الثلاثي الأطراف بين الأكاديمية والمركز القومي للبحوث وبنك الطعام المصري يعتبر بمثابة تلاق وتوحيد للقوى بين جهات الدولة في تقديم الخدمة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع، ووصول الغذاء لمستحقيه، ضمن بنود تنفيذ المشروع البحثي الذي سيتم من خلاله تجميع مختلف الأغذية المصرية من مصادرها المختلفة، وتدوين المكونات وطريقة الإعداد والتحضير والقيمة الغذائية والفوائد الصحية لهذه الأغذية للحفاظ على الهوية المصرية الغذائية، بهدف زيادة الوعي بأهمية وقف التحول الانتقالي من الأغذية الشعبية إلي الغربية في صورة موسوعة للأغذية المصرية ومادة فيلمية وفوتوغرافية.

بنك الطعام: نسعى لإضافة بعض المأكولات التراثية المصرية ضمن برامجنا

وأكد «هاشم»، ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق، وأن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الدولة المختلفة، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء وإنجاز تحقيق خطط التنمية المستدامة عبر بناء الشراكات الإستراتيجية بين مؤسسات البحث العلمي والأطراف ذات العلاقة.

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث إلى التنوع الجغرافي المصري شديد الخصوصية، حيث تتمتع كل محافظة من محافظاتها بشخصيتها الحضارية المستقلة والمندمجة في ذات الوقت ولكل منها أكلاتها الشعبية التراثية التي تستلهم صبغتها من طباع وتقاليد البيئة المحيطة ومدي توفر المحاصيل الزراعية والثروات الغذائية المختلفة مما يعكس عبقرية قاطنيها.

وقال «هاشم»، إن صدور موسوعة الأغذية الشعبية المصرية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا أظهرت امتلاك مصر ثروة حقيقية من الإرث الغذائي الواجب علينا اعادة احيائه و الحفاظ عليه و التطوير منه، مشيرا إلى أن تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا مع المركز القومي للبحوث بالتعاون مع بنك الطعام المصري هو أمر واجب لتعظيم الاستفادة من تطبيق ما تم توثيقه بمشروع الأغذية الشعبية المصرية في برنامج التغذية المدرسية الذي يتبناه بنك الطعام المصري من خلال مطابخه المعدة و المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

وصرح محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن توقيع البروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث، يعتبر ترجمة فعلية لاستراتيجية البنك الحالية التي تهدف إلي العمل من خلال طرق علمية ومنهجية تهدف الى تطوير برامجه ومشروعاته بشكل ينعكس ايجاباً على جودة وفعالية الخدمات التى يقدمها للأسر المستفيدة وذلك فى اطار جهود بنك الطعام المصرى لدعم جهود الدولة فى مجال تدعيم الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية لدي الأسر الأكثر فقراً فى محافظات مصر عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية.