تحريك جديد لأسعار الحديد.. وخبيرة: عودة النشاط الاقتصادي عالميا السبب

تحركت أسعار الحديد بالسوق المحلي، اليوم الأحد، 24 أكتوبر 2021، بزيادة 1,400 جنيه للطن، وذلك عقب آخر زيادة شهدتها أسعار الحديد الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه للطن.

ضغوط عالمية ترفع أسعار حديد التسليح

وأرجعت الدكتورة عالية المهدي، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب وعميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، تحريك أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي، إلى ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا بعد عودة النشاط الاقتصادي شبه المفاجيء والسريع بمعظم دول العالم، خاصة الاقتصادات الكبرى كـ«الصين»، التي تعد أكبر مستورد للحديد الخام ومصنّع ومصدّر له في نفس الوقت، وكذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ضغوط «الطلب» العالمي تشعل أسعار الحديد

وأضافت «المهدي»، أنَّ زيادة الطلب المفاجئ على الحديد في السوق العالمي، قاد إلى ارتفاع الأسعار، موضحةً أنَّ انخفاض عدد الدول المصدره لخام الحديد، وعلى رأسها أستراليا والبرازيل والسويد، التي تمتلك مناجم ضخمة، إلا أنَّ قدرتها الاستيعابية لم تسعفها لتلبية احتياجات السوق العالمي المتنامية بشكل سريع.

ولفتت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ صناعة الصلب في مصر و«الدرفلة» على وجه التحديد، قائمة على استيراد الخام بصوره «الخام، الخردة، البليت»، التي لابد أن تتأثر بالأسعار العالمية: «فسوق الحديد في مصر مفعول به»، مشيرة إلى عدم وجود إنتاج لخام الحديد في مصر، أي استخراج للمعدن، باستثناء مناجم صغيرة نسبيًا تتميز بارتفاع نسبة الشوائب؛ ما يجعلها غير صالحة للاستخدام التنافسي إلا مع وجود مصانع ضخمة تختزل تلك الشوائب.

إغراق السوق بالمستورد

وتوقعت الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الحديد والصلب، عودة أسعار الحديد للانخفاض في السوق المحلي، بشرط تراجع الأسعار العالمية، نافية وجود أي مصلحة للتجار في رفع الأسعار، متوقعة تخوفهم من إبقاء الأسعار مرتفعة خشية المنافسة وإغراق السوق بالمستورد.