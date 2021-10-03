أخبار قنا في 24 ساعة..ضبط الراقصين العراة ووفاة طفلين وتشغيل «الدرفلة»

شهدت محافظة قنا، خلال 24 ساعة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، تداول صور لمجموعة من الشباب يرقصون عرايا خلال نقل «عفش عروسة» بقرية النجاحية، الأمر الذي أغضب المواطنين، واعتبروها منافية للعادات والتقاليد، ما أدى إلى تحرك الشرطة التي تمكنت من ضبط 4 شباب وتحقق معهم.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن إعادة تشغيل خط الدرفلة بعد 20 يوما من التوقف، ولقي طفل في أبوتشت مصرعه إثر ابتلاعه بلية، وتوفى آخر بقرية الجبلاو مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي.

استمرار التحقيق مع راقصي «عفش العروسة»

تواصل مباحث مركز شرطة نجع حمادي، التحقيق مع 4 شباب ظهروا شبه عرايا خلال نقل عفش عروسة بقرية النجاحية في مركز نجع حمادي.

وقال جمال فؤاد، عمدة قرية النجاحية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشباب بعد التعرف عليهم من خلال الصورة التي كانت متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تشغيل مصنع الدرفلة في مجمع ألومنيوم نجع حمادي

أكد المهندس محمود علي أحمد سالم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم نجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة الساخن بعد توقفه لمدة عشرين يوما تقريبا، إثر تعرضه لحريق منتصف سبتمبر الماضي.

وتعرض خط الدرفلة في مجمع ألومنيوم نجع حمادي لحريق في 7 سبتمبر الماضي، ما تسبب في عطل فني على الخط الساخن.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قرية الجبلاو

وفي قرية الجبلاو بمركز قنا، لقي طفل، يدعى محمد رمضان، 10 سنوات، مصرعه، متأثرا بإصابته لتعرضه لصعق كهربائي، وصرحت النيابة العامة صباح اليوم بدفن الجثة، وجاري استكمال التحقيقات.

دفن جثة طفل توفى بعد ابتلاعه «بلية»

قررت نيابة مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دفن جثة طفل توفي إثر ابتلاعه «بلية» أثناء لعبه بها بقرية الكرنك.

وتلقى مرفق الإسعاف في أبوتشت، بلاغا يفيد بنقل جثة، أحمد محمود، 3 أعوام، من قرية الكرنك بمركز أبوتشت، إثر ابتلاعه «بلية» أثناء لهوه، إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وسببت وفاته في الحال.

ونُقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وقررت دفن الجثة.