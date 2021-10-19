أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء: الاستقرار سيد الموقف

تواصل أسعار الحديد والأسمنت استقرارها حتى تلك اللحظة، بعد الحفاظ على الأسعار في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وسط تقلبات شديدة في أسعار مواد البناء داخل الأسواق، إذ رفعت عدد من الشركات في قطاع الأسمنت الأسعار أمس، لتترواح في السوق المحلي بين 1,110 و710 جنيه.

وتراواحت أسعار طن أسمنت «الدلتا» بين 710 حتى 715 جنيه للطن الواحد، وهي الحد الأدنى لأسعار الٍأسمنت في مصر اليوم في الوقت الذي سجل فيه سعر طن أسمنت «الصعيد» نحو 750 جنيه للطن، أما طن أسمنت نوعية «السويس» يتراوح بين 1070 جنيه وحتى 1020 جنيه للطن الواحد، وأسمنت «سيناء» الذي وصل إلى 940 جنيه للطن.

أما أسمنت «النصر» سجل اليوم 1050 جنيه للطن، في الوقت الذي سجل فيه طن أسمنت «الممتاز» أسعار تراوحت بين بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، في حين سجل سعر طن أسمنت «المخصوص» عند 1,060 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يباع فيه طن الأسمنت الأبيض «العادة» بـ2500 جنيه للطن كأعلي سعر للطن في السوق المحلي، فيما سجل سعر الطن من الأسمنت الأبيض ماركة «سوبر رويال» أسعار تراوحت بين 2,400 و2,380 جنيه للطن، وهو السعر الأدنى في السوق.

أسعار الحديد في الأسواق

وتشغل أسعار الحديد والأسمنت شريحة كبيرة من المصريين، إذ سجل اليوم أسعار طن الأسمنت «السويدي»عند 1,110 جنيه كأعلى سعر للطن، لشركات الأسمنت العاملة في مصر.

أسعار حديد التسليح بعد ارتفاع الأمس

وشهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم، استقرارًا بعد ارتفاع الأمس، في كافة مواد البناء الأخرى، وسجل طن الحديد من نوعية «حديد عز» نحو 14600 جنيه للطن الواحد، وهو يمثل أعلى سعر في السوق المحلي، بينما سجل سعر طن الحديد نوعية «حديد المصريين» و«حديد بشاي» نحو 14500 جنيه للطن الواحد وهو السعر الأقل.