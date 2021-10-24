مصدر بـ«التموين»: انخفاض أسعار البيض والدواجن في الأسواق خلال أسبوع

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن أسعار البيض والدواجن التي تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية شهر أكتوبر ستنخفض خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد أسبوع من الآن.

انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال أسبوع

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار البيض والدواجن ستشهد انخفاضا تدريجيا حتى تصل لمعدلها الطبيعي، والتي كانت عليه قبل موجة الارتفاع الملحوظ الذي تشهده حاليا منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

إجراءات وزارة التموين لخفض أسعار الدواجن والبيض

وأشار المصدر، إلى وجود عدة أسباب اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من شأنها تهدئة موجة ارتفاع الأسعار في السوق، خاصة ما تشهده أسعار الدواجن والبيض، والذي يعد أحد أبرز السلع الأساسية التي تعتمد عليه أي أسرة.

فيما أوضح المصدر، أن الأسباب التي ستؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض تتمثل في حجم المخزون الإستراتيجي الحالي لدى الوزارة من الدواجن المجمدة، مشيرا إلى أن معدل المخزون حاليا يفوق معدل الاستهلاك الشهري بـ3 أضعاف، فضلا عن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ الآلاف من أطباق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر يقل كثيرا عن السعر الموجود لطبق البيض في السوق الخارجي.

قرارات اتخذتها وزارة التموين لخفض أسعار البيض والدواجن في الأسواق

1- زيادة حجم المخزون الإستراتيجي من الدواجن المجمدة.

2- ضح الآلاف من أطباق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتبدأ اليوم الأحد فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في عرض سلعة البيض أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق، حيث وصل سعر طبق البيض في السوق الحر إلى 65 جنيها في حين سيباع بدءا من اليوم الأحد طبق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح من 45 إلى 47 جنيها.