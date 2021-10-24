انخفاض أسعار البيض في بداية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 بشكل ملحوظ؛ خلال بداية تعاملات اليوم بقيمة جنيهين في الكرتونة في بورصات البيض ومزارع الإنتاج، بعد ارتفاع دام فترة طولية، والذي سبب جدلا كبيرا في الشارع المصري، خاصة مع دخول المدارس واعتماد الكثير من المواطنين عليه بشكل يومي.

واستقرت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم بالرغم من انخفاض باقي الأنواع، وفق ما أعلنته بورصة البيض، اليوم.

وحققت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضا خلال تعاملات اليوم بقيمة جنيهين في الطبق الواحد في المزارع، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ الأيام الماضية، حيث انخفضت أسعار البيض بنوعيه في السوق بالرغم من استقرار البيض البلدي.

45 جنيها للبيض الأبيض ببورصة «الحمامي للبيض»

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 45 جنيها، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، بانخفاض قدره جنيهين، وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 48 و51 جنيهًا في المحلات.

وانخفضت أسعار البيض الأحمر، فسجل نحو 46.5 جنيه في المزارع بانخفاض قدره جنيه ونصف، ويصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 52 جنيهًا.

وحافظت أسعار البيض البلدي على استقرارها، إذ يبلغ سعر الطبق 54 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 57 و60 جنيهًا.