إصابة 3 أشقاء في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشقاء، بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي القديم بني سويف الفيوم، أمام قرية الدوالطة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية الدوالطة ببني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أمام قرية الدوالطة، ووجه بسرعة إخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية امام قرية الدوالطة مركز بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث حيث تبين أن المصابين 3 أشقاء، وهم رابحة عبدالحليم عكاشة، 22 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها «فاطمة»، 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ماهر»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.