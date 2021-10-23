أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورنا خلال الفترة المقبلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات المصاحبة للفيروس.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها عند الدخول على منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتوضيح كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل وكتابتها بطريقة واضحة من أجل الحصول على لقاح كورونا، ومساعدة كل الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين الذين يحق لهم الحصول على لقاح كورونا.

خطوات الدخول على منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من خلال الدخول من هنـــا.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب لقاح».

- تسجيل البيانات الأسياسية المطلوبة في الخانات المحددة، وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان.

كتابة البيانات الأساسية المطلوبة عند الدخول على موقع وزارة الصحة

البيانات الأساسية المطلوبة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا:-

كتابة (الاسم رباعيًا، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية الشخصية أو جواز السفر، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وكتابة رقم المحمول في الخانة المحددة، والبريد الإلكتروني اختياري).

- في حال كنت تعاني من أمراض مزمنة اختر «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت أن لديك مرضًا مزمنًا.

- كتابة رقم التأكيد المرسل خلال رسالة نصية.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقمًا تحتوي على رقم طلب الحصول على اللقاح، يجب الاحتفاظ بها للاستعلام عن موعد الحصول على اللقاح.