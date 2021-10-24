بالوعي مصر بتتغير.. حملة حياة كريمة لمساعدة الأهالي في 4 محافظات «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حملة توعوية لمواجهة الزيادة السكانية في قرى حياة كريمة»، إذ تستهدف هذه الحملة التوسع في إنشاء حضانات الأطفال وتوسيع وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وكان العنوان «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، هوعنوان حملة أطلقتها الحكومة في القرى المستهدفة من المشروع الرئاسي حياة كريمة بهدف نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية وتنمية الطفولة المبكرة.

الحملة تستهدف 4 محافظات في المرحلة الأولى

وتستهدف الحملة التي أطلقتها الحكومة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 4 محافظات في المرحلة الأولى حيث بدأت بمحافظتي بني سويف والمنيا سيتم إطلاقها في سوهاج وأسيوط خلال الفترة المقبلة، ثم تعميمها في المحافظات الأخرى فيما بعد، حيث تركز الحملة على 4 محاور، معظمها يستهدف تمكين المرأة صحيا واقتصاديا وهي مناهضة الزواج المبكر و2 كفاية وفرصة للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى التوعية بالتربية الإيجابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.

جولة ميدانية لـ45 طالبا وطالبة من أبناء جامعة سوهاج لمشروعات حياة كريمة

ومن ناحية أخرى نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لـ45 طالبا وطالبة من أبناء جامعة سوهاج بقسم الإعلام بكلية الآداب، إضافة إلى عدد من شباب حزب الشعب الجمهوري، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز ساقلتة، بحضور كل من الدكتور مرزوق العادلي أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة.