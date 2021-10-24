عبد الدايم: أكاديمية الفنون بروما «بوابة ذهبية» لعبور الإبداع المصري

أطلقت «الأكاديمية المصرية للفنون بروما» برئاسة الدكتورة هبة يوسف موسمها الثقافي الجديد 2021- 2022 والذي يحمل شعار «مصر-إيطاليا، ثقافة وحضارة - آفاق مشتركة»، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة: الأكاديمية بوابة الإبداع المصري لأوروبا

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الأكاديمية المصرية للفنون بروما أحد أهم جسور التواصل بين مصر وإيطاليا و«بوابة ذهبية» لعبور الإبداع المصري إلى أوروبا، مضيفة أنه منذ تأسيسها نجحت في إبراز التأثيرات الفكرية والفنية المتبادلة بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى أن موسمها الثقافي الجديد يلقى الضوء على القواسم المشتركة بين مصر وإيطاليا حضاريا وثقافيا وفنيا ويشمل العديد من الفعاليات المميزة والمتنوعة.

حضور متميز للاحتفاء ببورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية

جاء حفل افتتاح الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما بحضور الوزير مفوض ناجي غابة، القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا، وعدد من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما والعديد من أبناء الجالية المصرية والجمهور الإيطالي، والذين أبدوا انبهارهم وإعجابهم الشديد بالفقرات التى جرى خلالها الاحتفاء بمدينة بورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية.

فيلم ومعرض للوثائق التاريخية الخاصة بتأسيس المدينة الباسلة

كما شهد انطلاق الموسم معرضا للوثائق التاريخية الخاصة بتأسيس بورسعيد وقناة السويس بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيڤين موسي، وعرض فيلما وثائقيا عن المدينة الباسلة من إعداد الأكاديمية تضمن أهميتها التاريخية وأهم معالمها وتناول التأثيرات الإيطالية على العمران ببعض أحياء المدينة، ونبذة عن قناة السويس الجديدة مع التركيز علي الجانب التنموي والاقتصادي والاستثماري بها.

واختتم الموسم فعالياته بعروض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، التي لاقت تجاوبا رائعاً من الحضور.