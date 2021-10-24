إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط في يوم واحد

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من تنفيذ حملات للإزالة بمركز أبوتيج ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات، وأسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 5076 متر مربع مباني خلال يوم واحد.

جاءت الحملة بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونائبه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة شرطة أبوتيج.

175حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة

وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغت 175حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 25192 متر مربع مباني و616 فدان و6 قراريط و 2 سهم زراعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، على أن تقدم تقارير يومية حول النتائج التي تحقق خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

توجيهات رئاسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات

وأكد محافظ أسيوط، على التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات بالمراكز والقرى وخاصة على المجاري المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأعلن المحافظ استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم عبر الخط الساخن أو رسائل الواتس آب على الرقم «01000623873» أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» على مدار 24 ساعة.