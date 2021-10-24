إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب، اليوم، 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي قبل واحة «عمر» في اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق المركز، ونُقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

إجراء الإسعافات الأولية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من منى سعيد محمد، 42 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمه بالجسم، ويوسف محمد علي من ليبيا، 5 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ورغد محمد علي، من ليبيا، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وياسين محمد علي، من ليبيا، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأجريت الإجراءات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

4 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي

كما شهد طريق «الإسكندرية - الصحراوي» حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام الكيلو 71 في اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، ونُقل المصابون إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مرفت مصطفي إبراهيم، 63 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالكتف الأيمن، وسحجات بالوجه، وكريم محمد السيد، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعمر محمد السيد، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات، وحُرر محضر بالواقعة.