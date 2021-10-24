نقل طالبات مدرسة الإعدادية بنات للمعهد الديني ببهبشين لتقليل الكثافة

نسقت الوحدة المحلية لقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، مع إدارة ناصر التعليمية والمنطقة الأزهرية ببني سويف، من أجل نقل طالبات مدرسة الإعدادية بنات من مدرسة مجاهد الإعدادية بنين إلى المعهد الديني الأزهري، للعمل كفترة مسائية، وتقسيم طلاب مدرسة مجاهد الإعدادية بنين إلى فترتين وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بمدرسة مجاهد.

رئيس مدينة ناصر: تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول بقرية بهبشين

وقال علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر في بني سويف، إنه جاري توسعة وتطوير مدرسة الإعدادية بنات، وحرصا على سلامة وصحة الطلبة والطالبات وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية من انتشار العدوى بفيروس كورونا، جرى نقل طالبات مدرسة الإعدادية بنات من مدرسة مجاهد الإعدادية بنين إلى المعهد الديني الأزهري للعمل كفترة مسائية، وتقسيم طلاب مدرسة مجاهد الإعدادية بنين إلى فترتين.

حملات تموينية مكثفة بدائرة مركز ناصر

وفى سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بالتنسيق مع إدارة تموين ناصر ومكتب مراقبة الصحة، عدة حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بدائرة المركز، للتأكد من إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات والأوزان القانونية والأنشطة الأخرى وتوفير السلع الأساسية المواطنين والمرور على الجزارين للتأكد من قيامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية .

وأسفرت نتيجة الحملات عن تحرير عدة محاضر شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وتقارير أخرى متنوعة لعدم وجود قائمة تشغيل بمواعيد العمل وعدم اعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة ادوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وكذلك تم المرور على الأسواق وتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، فضلاً عن تكثيف الحملات والمرور على كافة الأنشطة بدائرة المركز من بدالين تموين ومستودعات بوتاجاز ومحطات الوقود.