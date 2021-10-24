دعم موقف سيارات الأجرة بـ7 أتوبيسات لتخفيف زحام الركاب بالفشن

أعلن المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، دعم موقف الفشن، بـ7 اتوبيسات، على خط الفشن بني سويف، لاستيعاب كثافة الركاب، وتخفيفا للزحام التي يعاني منها المواطنين في بعض التوقيتات من اليوم.

وأشار رئيس مدينة الفشن إلى التنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم عملية نقل المواطنين، مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتطوير الميادين والشوارع.

إيقاف اعمال بناء مخالف بمدينة بني سويف

وفي سياق آخر تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف الإجراءات المنفذة حيال إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع حاتم رشدي والبناء بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إزالة عربات الحنطور من ميدان حارس ورفع إشغالات الطريق العام بشارع كورنيش النيل، وقص وتهذيب الأشجار بميدان الحمام، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

قافلة طبية مجانية بقرية تزمنت ببني سويف

كما تضمنت أعمال القافلة الطبية الجاري تنظيمها على مدار يومين وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية للمواطنين بقرية تزمنت الشرقية والقرى المجاورة، في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة بدون مقابل ضمن جهود مديرية الصحة في توفير الرعاية الصحية لأهالي المحافظة داخل القرى والنجوع والتجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.