تفاصيل 14 وظيفة في السعودية بعضها براتب شهري يتجاوز 83 آلف جنيه

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف داخل مصر وخارجها، مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل في المملكة العربية السعودية، شرط توافر عدد من المؤهلات كالخبرة في بعض الوظائف والسن والنوع، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة في السعودية

وتنوعت الوظائف المتاحة بين فني مصاعد وسكرتير وعمل إداري ومدير تشغيل وتفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة محاسب عملاء

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن، توفير مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3 إلى ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن، توفير مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة فنيين تيار خفيف

اسم الشركة: أي سيتي.

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3 إلى ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات فوق متوسط (دبلوم صناعي خمس سنوات).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة موظف إداري

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان ألى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن، توفير مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة فني مصاعد

اسم الشركة: بيور باور.

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 5000 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 500- 1500 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية (بدل مادي)، يُحتسب الوقت الإضافي، وتوفير سكن (سكن تابع للشركة)، وتوفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة)، تأمينات صحية.

وظيفة نائب مدير تشغيل مطاعم

اسم الشركة: أصل البرجر لتقديم الوجبات.

مقر التقديم للعمل 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 إلى ‎6 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 33- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000 - 6500 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية (بدل مادي) يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن (بدل مادي)، وتوفير مواصلات.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 ريال سعودي.

وظيف محاسب تكاليف

اسم الشركة: أصل البرجر لتقديم الوجبات.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 ريال سعودي.

وظيفة كهربائي سيارات

اسم الشركة: مركز سلطان مسلم الردادي لصيانة السيارات.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 إلى ‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سكرتير

اسم الشركة: مركز سلطان مسلم الردادي لصيانة السيارات.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: 4 إلى ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية والحاق العمالة بالخارج .

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: 8 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب:28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 4500 ريال سعودي.

وظيفة إخصائي أسنان تقويم وتركيب

اسم الشركة: مجمع طب الأسرة لطب الأسنان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية طب الأسنان).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 20000 ريال سعودي، ما يعادل 83475.20 جنيه مصري.

وظيفة إخصائي تمريض

اسم الشركة: مجمع طب الأسرة لطب الأسنان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500- 4500 ريال سعودي.

وظيفة ميكانيكي نقل ثقيل

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 إلى ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 ريال سعودي.