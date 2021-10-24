العثور على جثة مسن ملقاة بجوار بنك في ظروف غامضة بالشرقية

عثر أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، على جثة رجل في منتصف العقد السادس من العمر ملقاة بجوار البنك الأهلي، ولم يوجد معه أي أوراق تثبت هويته.

العثور على جثة مسن بجوار بنك في بلبيس

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية ملقاة بجوار البنك الأهلي بمدينة بلبيس، وتبين أن الجثة لشخص يبدو في منتصف العقد السادس من العمر ويرتدي جلبابا به تمزقات وحذاء.

إجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين عدم وجود أوراق هوية خاصة بالمتوفى، ونُقلت الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة بلبيس تتولى التحقيقات

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

وأمرت نيابة بلبيس بإشراف رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، والتوصل إلى هوية المتوفى، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها وتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت طبيعية أو توجد شبهه جنائية.