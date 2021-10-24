منسق «حياة كريمة» بجامعة المنصورة: «جسور الخير» كشفت على 25976 حالة

قالت الدكتورة إيمان أبو الفضل، رئيس لجنة القوافل المتكاملة ومنسق المشروع الرئاسي «حياة كريمة» بجامعة المنصورة، إن المشروع يتواصل مع كل الجهات المسؤولة في مدينة سفاجا بداية من عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكري، كما تواصلت إدارة المشروع مع أحمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ومحمود المليجي نائب رئيس الجامعة، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا من أجل الوقوف على الخدمات والاحتياجات التي ستقدمها الجامعة لسفاجا ضمن قافلة «جسور الخير 12».

حصرنا احتياجات سفاجا وبدأنا توفيرها من مستشفيات جامعة المنصورة

وأضافت منسق المشروع الرئاسي «حياة كريمة» بجامعة المنصورة خلال داخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «حصرنا احتياجات سفاجا وبدأنا توفيرها من مستشفيات جامعة المنصورة، ونجري الكشوفات في العيادات بالأدوات المتاحة ونصرف الأدوية بشكل مجاني من مستشفيات جامعة المنصورة، كما أن إجراء التحاليل والأشعة سيكون بشكل مجاني للجمهور».

طلبنا من مدينة سفاجا إعداد قائمة بالجراحات المطلوب إجرائها

وتابعت رئيس لجنة القوافل المتكاملة ومنسق المشروع الرئاسي «حياة كريمة» بجامعة المنصورة: «طلبنا من مدينة سفاجا إعداد قائمة بالجراحات المطلوب إجرائها، وسنستمر في العمل في سفاجا حتى يوم الأربعاء المقبل»، وأكدت إيمان أبو الفضل: «بدأنا العمل منذ أسبوعين، وأبلغنا مجلس المدينة بعمل إعلانات في المساجد والمناطق الحيوية التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى إطلاق بانرات في الشوارع للتعريف بخدمات القافلة، على أن تتضمن البانرات الخدمات الصحية التي ستقدمها القافلة حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين».

قافلة جسور الخير منذ إطلاقها وقعت الكشف على أكثر من 25976 حالة وأكثر من 600 عملية جراحية

وأشارت أبو الفضل، إلى أن أي حالة تحتاج إلى تدخلات طبية تخصصية تُحال إلى متسشفيات جامعة المنصورة على أن تكون هذه التدخلات والعمليات الجراحية مجانية: «قافلة جسور الخير منذ إطلاقها وقعت الكشف على أكثر من 25976 حالة وأكثر من 600 عملية جراحية في مستشفيات المحافظات الحدودية وكشفنا على أكثر من 50 ألف حيوان».