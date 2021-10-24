عبير صبري عن سبب رفضها مبادرة التبرع بالأعضاء: الروح والجسد ملك لله

كشفت الفنانة عبير صبري، عن أسباب رفضها مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي دعت إليها زميلتها إلهام شاهين قبل أسابيع عدة، وهي المبادرة التي انقسم الكثيرون حولها بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت «صبري» من المعارضين للمبادرة معلنة ذلك صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

وقالت عبير صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التبرع بالأعضاء شيء إنساني عظيم طالما ستفيد شخصًا مريضًا، ولكنها استدركت بقولها: «أري أن الروح والجسد ليسا ملكًا للإنسان، وإنما هما ملك لله سبحانه وتعالي، فهما وديعة يستردها المولي عز وجل في الوقت والميعاد المحدد، وهنا يظل التساؤل (هل من حقي التفكير في التبرع بالأعضاء) فأنا لا أعرف موقف وحكم الدين في هذه المسألة.

عبير صبري: المبادرة فقدت إنسانيتها من المتاجرة بها بسبب «التريند»

وأضافت: اندهشت من كم الهيصة التي أعقبت مبادرة إلهام شاهين، وهذه المسألة أصبحت تضايقني بشكل عام، حيث نجد من يدلي برأيه في موضوع ما وتجد سبعين آخرين يرددونه لمجرد تصدر «التريند»، وهنا أشعر أن القضية مهما كانت إنسانية ففقدت صدقها من كثرة المتاجرة بها، وانطلاقًا من هذا الرأي، وجدنا الفنانة إلهام شاهين تدعو لمبادرة عظيمة، ووجدت كل الناس هتتبرع بأعضائها، «كنتوا فين قبلها طيب».

عبير صبري تنتظر عرض فيلم «آل هارون»

وفي سياق مختلف، أعلنت عبير صبري انتهائها من تصوير دورها في فيلم «آل هارون» الذي تنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أنها تجسد شخصية طبيبة تشارك في عمليات دولية لسرقة الآثار.

ويشارك في بطولة الفيلم منذر رياحنة، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، محمد عز، أمير صلاح، أحمد عبدالله محمود، إسلام حافظ وكوكبة من النجوم، من إخراج معتز حسام.