10 تصريحات لـ عبير صبري أثارت الجدل: «جوزي يحرقني لو قدمت أدوار ساخنة»

من حين لآخر تثير الفنانة عبير صبري الجدل من خلال تصريحاتها التي تحوز على اهتمام واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها عندما قالت إنها لن تتبرع بأعضائها بعد وفاتها، ردًا على المبادرة التي أعلنتها الفنانة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب أقول إني بعد عمر طويل أن شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا، هيصة والكلام ببلاش».

«الوطن»، تستعرض أبرز 10 تصريحات للفنانة عبير صبري، حيث تناولت فيها الحجاب وحقيقة خضوعها لجراحات تجميل، وموقفها من تعدد الزوجات، وغيرها من القضايا.

1- محجبة من الداخل

علقت عبير صبري على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها خلال حوار تلفزيوني، بشأن ندمها على ارتداء الحجاب دون أن تكون مستعدة، مؤكدةً أنها محجبة من الداخل.

2- لا بشد ولا بنفخ

نفت، أن تكون قد خضعت لجراحات التجميل من قبل، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، مؤكدة: «لا بشد ولا بنفخ ولسه صغيرة وقمر الزمان».

3- أقبل أن أكون زوجة ثانية

أكدت الفنانة عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، في عام 2016، أنها تتمنى أن تلتقي الشخص المناسب، لكي تستكمل باقي حياتها معه.

وأوضحت: «أقبل أن أكون زوجة تانية، لكن في العلن لكن أرفض أن يتحكم فيّ أحد»، مشيرة إلى أنها تقبل بأن تكون زوجة ثانية حتى تتمكن من تخصيص وقتاً لحياتها الخاصة وأصدقائها.

4- الرجالة بيغيرونا للأسوأ ومافيش حاجة اسمها علاقة أبدية

وخلال اللقاء نفسه، أكدت عبير صبري، أنها لم تعش قصة حب ثانية، بعد زواجها الأول، موضحةً: «الرجالة بيغيرونا للأسوأ، ومش هدخل تجربة مراهقة».

5- عن «عري المسلسلات»: «أنا مالي يتعرض في رمضان ولا لأ»

أكدت، أن الفنان لا يتحمل وزر عرض أعماله في شهر رمضان، مشيرة إلى أن وسائل تثير الضجة حول بعض المشاهد التي يعتبرها البعض مشاهد عري.

وأضافت صبري، خلال حوارها ببرنامج «السم في العسل»: «بيتعرض عليّ سيناريو وشخصية ودور محدد، فأنا مالي إذا كان هيتعرض في رمضان ولا لأ؟!».

6- الشغلانة محكومة بشللية

فسرت عبير صبري غيابها عن السينما، على هامش مشاركتها في النسخة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها لم تختر هذا الأمر: «السينما فيها 4 أو 5 بس بيشتغلوا وبيتنقلوا بين كل الأفلام، الشغلانة محكومة بشللية».

7-لما اتبست زمان كنت صغيرة

أكدت، أنها ترى أن القبلات في الأعمال الفنية محرمة: «لما عملت كده مكنتش عاوزة، لكن المخرج أصر، وكنت صغيرة ساعتها»، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

8- جوزي يحرقني لو قدمت أدوار ساخنة

أشارت، إلى إنها لن تستطيع تقديم أدوار الإغراء، لأنها متزوجة: «لو عملت دور إغراء ساخن أوي، جوزي مش بيتدخل في شغلي، لكنه بيشجعني وبيقولي إني كسولة».

9- الرجالة بيبينوا أنهم مبيحبوش الست الجريئة لكن جواهم غير

أكدت أنها تضع لنفسها ضوابط في تعاملاتها على صعيد حياتها اليومية، مشيرة إلى أن أغلب الرجال يعلنون أنهم لا يحبون السيدة الجريئة ولكنهم كاذبون: «الرجالة بتبين أنها متحبش الست الجريئة ومن جواهم بيحبوا يتعاملوا معاها».

10- لو أمي شافت مشهدي مع حسين فهمي بالمايوه كانت ضربتني علقة

تحدثت الفنانة عبير صبري، عن فيلم أبناء الشيطان الذي لعبت فيه دور البطولة أمام الفنان حسين فهمي، في بداية مشوارها الفني، مؤكدةً أنها لم تشاهده حتى الآن، وذلك خلال حوارها ببرنامج «فحص شامل»، على شاشة «الحياة».

وأوضحت، أن والدتها لم تشاهد الفيلم: «لو شافتني بالمايوه مع حسين فهمي كانت ضربتي علقة».