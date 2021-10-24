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رئيس المجر: تهديدات كبيرة تواجه العالم بسبب نقص المياه

هناك أزمات أضرت بالمياه بسبب التغيرات المناخية

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محمد أبو عمرة
12:36 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
افتتاح أسبوع المياه بالقاهرة

افتتاح أسبوع المياه بالقاهرة

قال يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، إن هناك تهديدات كبيرة بشأن المياه ومشكلات نواجهها من اجل تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.

هناك أزمات أضرت بالمياه بسبب التغيرات المناخية

وأضاف خلال كلمة مسجلة له في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، أن هناك أزمات أضرت بالمياه بسبب التغيرات المناخية، ولذلك يجب أن نملك ونحمى بلادنا من الفيضانات العارمة التي تهدد الأرواح والممتلكات.

وأشار رئيس دولة المجر، إلى أن هناك تكنولوجيا يجب أن تكون لدينا لإعادة استخدام المياه، وكذلك تحويل المخلفات الزراعية والصناعية لإعادة استخدامها وهناك فاقد كبير في محطات المياه ولدينا بالطبع الحلول لها.

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