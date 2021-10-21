الري تحظر دخول الموظفين والمواطنين لمنشآتها دون لقاح كورونا

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، منشور وزاري رقم 4 لسنة 2021 بعدم السماح بدخول العاملين لكل المباني التابعة لوزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل pcr كل ثلاث أيام.

تضمن المنشور أيضًا عدم السماح بدخول المواطنين والمتعاملين مع الوزارة لكل المباني التابعة لوزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وتقديم تحليل pcr، لم يمض عليه ثلاث أيام.

الوزراء يحظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون تلقي لقاح كورونا

واصدر مجلس الوزراء قرارًا الأسبوع الحالي بتطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون تلقى لقاح كورونا بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يقوم الموظف بتقديم تحليل يفيد بسلبية إصابته من كورونا كل ثلاث أيام ليتم السماح له بدخول مقار عمله.

تضمن القرار الحكومي مناشدة للموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بتلقي لقاح كورونا وعدم السماح بدخول العاملين الغير ملقحين للمنشآت الحكومية وكذلك المواطنين لإنهاء الإجراءات الإدارية أو توقيع المخالصات إلا بعد تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح.

الصحة: توفير مراكز للتطعيم المباشر أمام المساجد والكنائس

وأعلنت الحكومة توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين لمن لم يسبق له التسجيل، كما أعلنت توفير تجمعات لمراكز طبية متنقلة أمام الكنائس والمساجد، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك وحدات المرور والمحاكم، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات، وذلك بهدف وصول حجم المطعمين من المواطنين المصريين في نهاية العام الجاري، لـ40% من تعداد السكان.

في سياق آخر، أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني، للبدء في تصدير لقاحات كورونا المصنعة في مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر وأبرزها لقاح سينوفاك.

وكانت مصر، قد بدأت في تصنيع اللقاحات، على أن يتم البدء في التصدير الأسبوع المقبل بعدما تم نقل التكنولوجيا من الجانب الصيني.