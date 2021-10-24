إصابة 9 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز العدوة شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة، ونُقل المصابون للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كمين مركز العدوة.

4 أطفال بين المصابين

وتسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وهم، «بسنت. ع. ر»، 6 سنوات، و«عصام. ر. ا»، 45 سنة، و«علي. ع. ع»، 33 سنة، وابنته «جنى»، 8 سنوات، و«هويدا . ر. ا»، 35 سنة، وشقيقتها «شيماء»، 32 سنة، و«سما. ع. ع»، 11 سنة، والتوأم «أحمد» و«حسن. ع. ع»، 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بالعمرانية بالجيزة.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي، أمس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية 8 التابعة لمركز سمالوط، ونتج عن ذلك إصابة 23 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء، حيث كانت إصابتهم سطحية عبارة عن جروح وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وتشهد الطرق السريعة في المنيا ومنها الصحراويين الغربي والشرقي و«مصر - أسوان» الزراعي، إجراء أعمال صيانة دورية لأعمدة الإنارة منعا لوقوع الحوادث ليلا، كما تجري أعمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي الذي يعد شريانا حيويا يربط المنيا بمحافظات القاهرة وبني سويف والفيوم شمالا وأسيوط جنوبا.