إنشاء سور بكوبري الإخصاص في المنيا لمنع مرور الماشية بمزلقان القطارات

وجّه اللواء أركان حرب ياسرعبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء سور من البلوكات الحجرية، أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة الإخصاص بحي شمال المدينة، لتفادي وقوع حوادث القطارت، حرصا على سلامة المواطنين.

سور أمام مزلقان السكة الحديد بالإخصاص حفاظا على أرواح المواطنين

وأوضح أنّه جرى بناء سور من الطوب حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، أمام المزلقان، حيث كان بعض المواطنين يمرون بماشيتهم على شريط السكة الحديد من الجانب الشرقى إلى الجانب الآخر غرب ترعة الإبراهيمية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وتمكن حي شمال المنيا برئاسة محمود حسين رئيس الحي، ومصطفى عبدالحكم، عضو التفتيش الإداري والشؤون القانونية، من تنفيذ قرار غلق إداري لمقهى بحي شمال المدينة لمخالفة شروط الترخيص، فضلا عن أشغال الطريق، وذلك بعد إصدار النيابة الإدارية حكمها بغلق المقهى لمخالفته الشروط القانونية للترخيص ولشكوى الأهالي المتكررة.

متابعة مواعيد الغلق الشتوية

وأكد رئيس المدينة، المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، وشن حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية، وضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري في شوارع المدينة.

وقاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير، ومتابعة حاله النظافة، ومتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بحي غرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أنّ الحملة أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 20 عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وجرى التصالح الفوري بها، فضلا عن 6 محاضر إشغال، و3 محاضر نظافة.