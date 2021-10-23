أخبار المنيا اليوم.. جلسات مجتمعية للخطة الاستثمارية وحادث الصحراوي

شهدت محافظة المنيا اليوم السبت، الإعلان عن بدء أولى الجلسات التشاورية المجتمعية لإشراك المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية للمشروعات في جميع مراكز المحافظة التسعة، اعتباراًمن غد الأحد، فيما شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة 23 شخصاً، كما تم الإعلان عن إدراج 194 مركزاً ووحدة صحية في مبادرة «حياة كريمة»، وكانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جلسات تشاورية مجتمعية للخطة الاستثمارية

دعت محافظة المنيا جميع المواطنين لحضور الجلسات التشاورية، التي ستعقد تباعاً في كافة مراكز المحافظة التسعة، لإشراكهم في وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات للعام المالي 2022-2023، والخطة متوسطة الآجل 2022-2025، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم أخذ آراء ومقترحات المواطنين قبل وضع الخطط الاستثمارية، التي كان يضعها الجهاز التنفيذي منفرداً.

حادث الصحراوي الغربي يخلف 23 مصاباً

وشهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية 8 التابعة لمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا تم نقلهم إلي المستشفي العام وتقرر خروجهم جميعا لتماثلهم للشفاء بعدما تبين أن إصابتهم سطحية عبارة سحجات وكدمات وتمزق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية بالطريق.

إدارج 194 مركزاً ووحدة صحية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن إدارج 194 مركزاً ووحدة صحية ضمن أعمال التطوير والتجديد بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف 192 قرية و757 تابعاً، داخل 5 مراكز بالمنيا، إضافة إلى استمرار أعمال تطوير 3 مستشفيات مركزية، هي العدوة ومطاي وبني مزار، ورفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة، واستمرار أعمال الإنشاءات بوحدتين صحيتين، هما الوحدة الصحية بقرية «مهدية» بمركز المنيا، والوحدة الصحية بقرية «شيبة»، شرق النيل بأبوقرقاص.