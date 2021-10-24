مواعيد الجلسات التشاورية لوضع لخطة الاستثمارية في جميع مراكز المنيا

تعقد المنيا سلسلة من الجلسات العامة المجتمعية التشاورية لإشراك المواطنين في وضع مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع مراكز المحافظة، التي ستدرج في العام المالي 2022/2023، والخطط متوسطة الآجل بين العامين 2022/2025، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتُعقد تلك الجلسات لأول مرة في المنيا، برعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي، لكي تخرج مشاريع الخطة الاستثمارية التي تشمل بنية تحتية ومرافق وخدمات وجميع المشروعات التي تدرج في الخطة، نابعة ومتطابقة مع آراء واحتياجات المواطنين الفعلية، بعد أن كانت توضع الخطط بمعرفة الجهاز التنفيذي.

دعوة الشباب والمرأة والقيادات الطبيعية للحضور

ووجهت المحافظة دعوة عامة لجميع فئات المواطنين من شباب ومرأة ومجتمع مدني وجميعات أهلية وقيادات طبيعية للحضور؛ لأخذ الآراء الخاصة بالمشرعات المطلوبة، وفقا للمعايير.

وقالت الدعوة إنه في إطار النهج التشاوري الذي يتبعه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ندعو المواطنين في المنيا بالاهتمام والمشاركة بالمقترحات في جلسات التشاور بالمواعيد الموضحة أدناه، للمشاريع التي ستدرج في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023، ومتوسطة الآجل 2022/2025، علما بأنه ستنفذ جلسات التشاور على مستوى كل مركز.

جدول الجلسات التشاورية بجميع مركز المنيا

1/ الأحد 24 أكتوبر – مركز المنيا - مسرح ديوان عام المحافظة - 11 صباحا.

2/ الاثنين 25 أكتوبر - مركز سمالوط - قاعدة الوحدة المحلية بسمالوط - 11 صباحا.

3/ الثلاثاء 26 أكتوبر - مركز العدوة - قاعدة الوحدة المحلية بالعدوة -11 صباحا.

4/ الأربعاء 27 أكتوبر - مركز مطاي - قاعة الوحدة المحلية بمطاي - 11 صباحا.

5/ الأحد 31 أكتوبر - مركز ديرمواس - قاعدة الوحدة المحلية بديرمواس - 11 صباحا.

6/ الثلاثاء 2 نوفمبر - مركز ملوى - قاعة الوحدة المحلية بملوى - 11 صباحا.

7/ الخميس 4 نوفمبر – مركز أبوقرقاص - قاعة الوحدة المحلية بأبوقرقاص - 11 صباحا.

8/ الأحد 7 نوفمبر- مركز بني مزار - قاعدة الوحدة المحلية ببني مزار - 11 صباحا.

9/ الثلاثاء 9 نوفمبر - مركز مغاغة - قاعة حورس بجوار مجلس المدينة - 11 صباحا.