عرض 42 شخصًا على النيابة رفضوا سداد غرامة الكمامة

تكثف وزارة الداخلية، جهودها؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9828 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن النتائج التالية:

ضبط 9828 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9786 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 42 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1064 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 284 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1673 أرجيلة.