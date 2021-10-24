الصحة: زيادة 4% في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.. «يجب الحذر»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك زيادة تصل إلى 4% خلال الأسبوعين الماضين، لافتا إلى استمرار الارتفاع في إصابات كورونا لمدة شهر أو شهر ونصف، مطالبا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بما فيها مساعدة الدولة في عملية التطعيمات.

الصحة: تطعيمات كورونا أصبحت من الإجراءات الاحترازية

وتابع المصدر أن التطعيمات بلقاح كورونا أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس وغيرها من التدابير الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف المصدر أن إصابات كورونا في الموجة الرابعة للفيروس معظمها إصابات تنفسية، و80% منها عزل منزلي، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي الأطول وإصاباتها الأكثر، ولكن معظم مصابيها الأعراض التي تظهر عليهم متوسطة ولكن يجب الحذر، مجددا الدعوة للمواطنين بأهمية حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس «كلما زاد عدد الحاصلين على لقاح كورونا كلما قل معدل الإصابات وكذلك الوفيات».

الصحة تسجيل 881 حالة جديدة مصابة بالفيروس

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي داخل كل المستشفيات لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

ووفقا للتقارير الرسمية للوزارة الصحة والسكان سجلت مصر، أمس، 881 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.