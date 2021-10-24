تقرير: 16% من المصريين يرفضون «تطعيم كورونا للأطفال».. و52.7% يؤيدون

أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، معارضة نحو 16% من المصريين فقط لتطعيم كورونا للأطفال، وذلك بعد الحديث العلمي حول إمكانية إعطاء الأطفال للقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مع ترحيب أكثر من نصف المصريين من إعطائهم اللقاحات لوقايتهم ضد «الفيروس»، مع كون قرابة ثُلث المصريين ليس لديهم موقف في هذا الصدد سواء بقبول التطعيم أو رفضه.

وذكر «معلومات الوزراء»، في استطلاع رأي أجراه حول مدى استعداد ورؤية المصريين لحصول الأطفال على لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد بدء التفكير في تطعيم الأطفال، خصوصاً بعد موافقة هيئة الدواء الأوربية على تطعيم الأطفال ببعض اللقاحات، وعدد من الدول حول العالم.

معلومات الوزراء: أكثر من نصف المصريين مرحبين بتناول الأطفال للقاح كورونا

وأظهر «استطلاع الرأي»، الذي حصلت «الوطن» على نسخة من نتائجه، أن قرابة 52.7% من المصريين مرحبين بأخذ الأطفال للقاح، وذلك خلال نتائج استطلاع الرأي الذي جرى خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 51.1% من المصريين كانوا مرحبين خلال «يوليو».

وحسب استطلاع الرأي الحكومي؛ فإن 40.7% من المصريين مرحبين ومؤيدين لأخذ الأطفال للقاحات فيروس كورونا بعد اطمئنانهم على سلامة وفعالية اللقاحات.

12% من المصريين مرحبين بأخذ الأطفال للقاحات كورونا شرط أن يكون آمن ومفيد

وأظهر استطلاع الرأي، أن هناك نحو 12% من المصريين مع أخذ الأطفال للقاحات كورونا، ولكن بشروط، أهمها أن يكون اللقاح آمن لهم، ومفيداً.

وتدور تلك الأرقام، بحسب استطلاع «سبتمبر»، في نفس الإطار الذي صدر عن استطلاع رأي «المركز» خلال شهر يوليو الماضي، إذ كانت نسبة المؤيدين لأخذ الأطفال للقاحات 41.6% من المصريين بصفة عامة، و9.5% من المصريين مؤيدين لأخذ اللقاح، لكن بشروط.

16% فقط من المصريين رافضين لأخذ الأطفال للقاح كورونا خلال شهر سبتمبر

وحسب «معلومات الوزراء»؛ فإن قرابة 16% من المصريين كانوا ضد أخذ الأطفال للقاح كورونا في شهر سبتمبر، مقابل 15.2% من المصريين كانوا رافضين خلال «يوليو».

أما الشريحة التي لم تحسم قرارها حول هذا الأمر؛ فكانت بحسب «الاستطلاع»، 31.3% من المصريين خلال سبتمبر.